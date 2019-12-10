В Новой Зеландии вулкан убил людей

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек

Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.

Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.

Как сообщает издание, скончался один из пострадавших, который ранее был доставлен на лечение в больницу в Окленде.