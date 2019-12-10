Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Украина
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Общество
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Политика

В Новой Зеландии из-за извержения вулкана погиб шестой человек 

РИА Новости 3 часа назад
В Новой Зеландии вулкан убил людей
Фото: РИА Новости
Число погибших в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии возросло до шести, сообщает газета New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о пяти погибших и 31 пострадавшем. Еще восемь человек числятся пропавшими без вести.
Как сообщает издание, скончался один из пострадавших, который ранее был доставлен на лечение в больницу в Окленде.
Представитель минздрава Новой Зеландии Пит Уотсон в ходе пресс-конференции во вторник отметил, что многие пострадавшие получили очень тяжелые травмы, 27 из 31 получили ожоги более 30% поверхности тела, многие получили также ожоги дыхательных путей. Он предположил, что некоторые из пострадавших могут не выжить.
Видео дня. Чиновница матом призвала волонтеров «вджобывать»
Последние новости
Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже В Раде прокомментировали поведение Зеленского на саммите в Париже Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента Симоньян считает, что Путин обозначит преемника на посту президента 
Теги:
Происшествия , Минздрав РФ , Новая Зеландия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение
Словам Зеленского о «ничьей» с Путиным нашлось объяснение 582
Умерла солистка Roxette
Умерла солистка Roxette 133
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной
Источник сообщил о шоковом состоянии Батуриной 91
Путин отреагировал на смерть Лужкова
Путин отреагировал на смерть Лужкова 23
Предсказание Ванги: РФ ждет жесточайший кризис
Предсказание Ванги: РФ ждет жесточайший кризис 27
Видео
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
01:47
К чему пришли Путин и Зеленский в Париже
В мире Политика
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
00:11
Опубликовано видео с места стрельбы в больнице Чехии
Происшествия
Умерла солистка Roxette
00:52
Умерла солистка Roxette
Шоу-бизнес
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
01:08
Украина раскрыла судьбу возвращенных кораблей
В мире Армия
Опубликовано видео столкновения 50 машин на трассе в США
01:10
Опубликовано видео столкновения 50 машин на трассе в США
Происшествия
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
00:34
Опубликовано видео возгорания автобуса в Тольятти
Пожары Происшествия
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
04:05
Пока вы спали: о чем договорились Путин, Зеленский, Макрон и Меркель
Политика
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
00:43
Опубликовано видео с места пожара на рынке в Баку
Происшествия
«Всех отправили домой умирать»
00:36
«Всех отправили домой умирать»
Общество Происшествия
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
01:28
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть