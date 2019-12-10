Клиентка «Макдональдса» получила кетчуп вместо желе и взялась за пистолет

Разгневанная жительница Мемфиса (штат Теннесси, США ) Азия Вестер направила пистолет на работников «Макдональдса» , давших ей кетчуп вместо желе. Об этом сообщает HuffPost

Девушка никого не ранила и покинула заведение. 20-летнюю Вестер арестовали по горячим следам после жалобы сотрудников «Макдональдса». Ей вменяют нападение при отягчающих обстоятельствах и незаконное хранение оружия.

Так как Вестер младше 21 года, она не имеет права носить оружие. Девушка должна предстать перед судом на этой неделе.

Как сообщал «Рамблер», в Австралии Instagram-модель Моник Марина Агостино приняла участие в четырех ограблениях за час и отправилась в «Макдональдс» с украденной кредиткой. Девушка помогла банде подростков совершить налеты на два кафе, продуктовый магазин и пиццерию. Кроме того, ее обвинили в хранении запрещенных препаратов и краже куртки из магазина бюджетной одежды. Агостино приговорили к двум годам тюремного заключения.