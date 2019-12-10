Итоги года: в ФСБ раскрыли число ликвидированных боевиков

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что в 2019 году силовики предотвратили 50 возможных преступлений террористической направленности. Были ликвидированы 32 боевика, в том числе девять главарей группировок. Задержали почти 900 преступников, занимавшихся или связанных с терроризмом. Кроме того, чекисты усилили профилактику террористической пропаганды.

Сотрудники правоохранительных органов предотвратили 50 преступлений террористической направленности за 2019 год, заявил директор ФСБ России Александр Бортников. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы службы, всего за год в стране совершили три преступления такого рода — против девяти в 2018 году и 218 в 2013 году.

«В текущем году сохранилась тенденция к снижению числа преступлений террористической направленности», — отметил Бортников. Он добавил, что в ходе контртеррористических операций за год были ликвидированы 32 боевика, в их числе — девять главарей.

Также задержаны 241 боевик, 41 главарь банд и 606 пособников террористов. За преступления террористической направленности в России отбывают наказание 2493 человека.

Кроме того, за год чекисты и полицейские пресекли деятельность 78 подпольных ячеек международных террористических организаций. Боевики планировали нападения на общественные объекты и сотрудников правоохранительных органов. Активность террористов наблюдается во всех федеральных округах, добавил глава ФСБ.

Террористическая угроза по-прежнему сохраняется, подчеркнул Бортников, но сотрудники органов продолжают бороться с ней. В частности, сотрудники ФСБ, полиция и росгвардейцы ликвидировали 83 нелегальные мастерские, в которых изготавливали оружие и боеприпасы.

Были разгромлены восемь преступных групп, вывозивших оружие из зон военных действий.

Сейчас в России проводят масштабные мероприятия по противодействию «идеологии терроризма». Было проведено более 12 тыс. профилактических мероприятий с лицами, которые «подвержены воздействию террористической пропаганды». Порядка 35 тыс. профилактических акций провели с мигрантами из республик Средней Азии и других стран.

Кроме того, директор ФСБ поставил задачу «окончательно разобраться» с террористической проблемой на Северном Кавказе.

Для противодействия терроризму силовикам стоит готовиться к атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов, добавил Бортников. Дроны могут использовать для доставки химических, биологических и радиоактивных веществ, отметил он.

В октябре Бортников сообщал, что террористическая идеология по-прежнему привлекает некоторых россиян — по словам Бортникова, почти 5,5 тыс. граждан страны выехали за рубеж и примкнули к террористическим организациям для участия в боевых действиях. В отношении более четырех тысяч из них в России были заведены уголовные дела. Из вернувшихся на родину 337 боевиков 32 были арестованы, а 224 уже осуждены.

«Ни для кого не секрет, что росту террористической опасности способствуют именно возвращающиеся из горячих точек боевики», — говорил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Юрий Коков . По его словам, такие «ветераны» нацелены на создание подпольных ячеек и создание организованной структуры.

Задержания террористов редко остаются незамеченными. В июле в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух членов ячейки международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена на территории РФ).

«На след подозреваемых спецслужбы вышли в ходе отработки связей ликвидированной в апреле 2018 года ростовской террористической ячейки», — рассказывали в ведомстве.

При этом, по информации ФСБ, силовики пытались задержать главаря группы. В ответ на требование правоохранителей остановить автомобиль он открыл огонь из автомата по сотрудникам спецслужбы. После этого в его автомобиле взорвалось взрывное устройство — террорист погиб на месте. Все это произошло недалеко от хутора Глинки.

Ранее сотрудники спецслужбы предотвратили теракт в Саратове — в ходе операции нейтрализовали террориста, готовившего взрыв в публичном месте. Известно, что боевик присягнул на верность ИГ.

«Россиянин приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, оборудовав в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ», — говорили в ведомстве.

В сеть также попало видео его задержания. На кадрах видно, как силовики врываются в гараж и валят на землю мужчину. При этом злоумышленник пытается оказать сопротивление. Кроме того, можно увидеть оборудование лаборатории, в которой член запрещенной группировки изготавливал взрывчатые вещества.