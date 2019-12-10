Мужчина встречался с девушкой месяц и поджег себя после разрыва

Мужчина, поджегший себя возле лондонского паба «Голова королевы», хотел совершить самоубийство после расставания с девушкой. Об этом сообщает The Sun

По словам очевидцев, 42-летний Морган Баскетт горел около полутора минут, умоляя прохожих «дать ему умереть», пока его не потушил владелец соседнего кафе Джан Али.

По данным The Sun, Баскетт встречался с официанткой Мишель Ховарт, работающей в кафе Али, около месяца. Шесть недель назад они расстались и Баскетт пришел выяснить с ней отношения.

Али наблюдал за ссорой своей сотрудницы и Баскетта. По его словам, Ховарт пыталась отобрать у экс-бойфренда канистру с бензином, но не смогла и он начал обливать себя.

«Пламя было 4,5 метра в высоту, поэтому я бросился в закусочную и схватил огнетушитель. Он даже не кричал. Он просто стоял с поднятыми руками», — рассказал Али.

На помощь ему прибежали посетители паба, они начали срывать с Баскетта одежду. Сейчас он находится в больнице в критическом состоянии.

Как сообщал «Рамблер», ранее суд английского Мейдстона отправил в тюрьму мужчину, который пытался утопить бросившую его подругу на глазах ее маленькой дочери. Женщина смогла сбежать и вызвать полицию.