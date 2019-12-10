Объявлен приговор по делу о теракте в метро Петербурга

Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга приговорены к срокам до пожизненного

Судья Второго западного окружного военного суда вынес приговор обвиняемому в финансировании теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброру Азимову . Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.

Азимов был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. При этом прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения и для брата Аброра Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых.

Гособвинение требует взыскать с обвиняемых по одному миллиону рублей штрафа. При этом ни один из подсудимых не признал вины.

3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбарджон Джалилов пронес в метро Санкт-Петербурга два самодельных взрывных устройства. Оставленную им на платформе станции «Площадь Восстания» бомбу нашли и обезвредили, а вторую он взорвал в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек, 67 были ранены.