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Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга приговорены к срокам до пожизненного 

Lenta.ru + ещё 21 1 час назад
Объявлен приговор по делу о теракте в метро Петербурга
Фото: РИА Новости
Судья Второго западного окружного военного суда вынес приговор обвиняемому в финансировании теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года Аброру Азимову. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает ТАСС.
Азимов был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению. При этом прокурор Надежда Тихонова потребовала пожизненного заключения и для брата Аброра Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых.
Сторона обвинения запросила по 27 лет колонии строгого режима обвиняемым Азамжону Махмудову, Махамадюсуфу Мирзаалимову, Дилмураду Муидинову, Сейфулле Хакимову и Бархраму Эргашеву. Содику Ортикову прокурор просила назначить наказание в виде 28 лет колонии строгого режима, а единственной обвиняемой Шохисте Каримовой — 20 лет колонии общего режима.
Гособвинение требует взыскать с обвиняемых по одному миллиону рублей штрафа. При этом ни один из подсудимых не признал вины.
3 апреля 2017 года террорист-смертник Акбарджон Джалилов пронес в метро Санкт-Петербурга два самодельных взрывных устройства. Оставленную им на платформе станции «Площадь Восстания» бомбу нашли и обезвредили, а вторую он взорвал в вагоне поезда между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибли 15 человек, 67 были ранены.
23 ноября сообщалось, что полицейских Калининского района Санкт-Петербурга попросили найти уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова, которого Генпрокуратура считает террористом-смертником и исполнителем теракта в петербургском метро.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Акбарджон Джалилов , Акбаржон Джалилов , Аброр Азимов , Сейфулла Хакимов , Азамжон Махмудов , Генпрокуратура РФ , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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