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Происшествия

Япония выдала России осужденного за тяжкие преступления 

ТАСС 31 минуту назад
Япония выдала России осужденного за тяжкие преступления
Фото: РИА Новости
Япония выдала России гражданина РФ, осужденного за ряд преступлений, в том числе за создание преступного сообщества. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Он уточнил, что Генпрокуратурой в компетентные органы Японии в начале прошлого года был направлен запрос о выдаче Владимира Золенко для исполнения приговора Сахалинского областного суда, который был вынесен в его отношении в июне 2011 года. Он был осужден на 19 лет колонии строгого режима за пять угонов, совершенных организованной группой, руководство преступным сообществом и за убийство. Золенко скрылся от суда и был объявлен в международный розыск.
"Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Японии удалось добиться принятия решения о выдаче Золенко. Он передан в компетентные органы Российской Федерации и доставлен в СИЗО-4 УФСИН России по Москве для последующего этапирования к месту отбытия наказания", — сказал Куренной, отвечая на вопросы на интернет-канале Генпрокуратуры "Эфир".
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Теги:
Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Япония
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