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Политика

Аэропорт Шереметьево вновь проверят после сообщения о минировании 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Аэропорт Шереметьево снова «заминировали»
Фото: РИА Новости
Московский аэропорт Шереметьево, несколько торговых центров и Российскую таможенную академию проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Поступили анонимные сообщения о "минировании" аэропорта Шереметьево, ТЦ "Белая дача" в Котельниках, ТЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Вегас" на 24-м километре МКАД и Российской таможенной академии в Люберцах", — сказал собеседник агентства.
По его информации, эвакуация пока не требуется. На прошлой неделе Шереметьево и Домодедово уже проверяли по аналогичному поводу.
Волна минирований социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. Письма с угрозами переданы в полицию. В четверг волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник — до регионов Дальнего Востока.
Изначально "минеры" в своих письмах требовали перевести на электронный кошелек 120 биткоинов. Сейчас этих требований уже нет.
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Комментарии 1 
Теги:
Происшествия , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости
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