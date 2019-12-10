Аэропорт Шереметьево снова «заминировали»

Аэропорт Шереметьево вновь проверят после сообщения о минировании

Московский аэропорт Шереметьево , несколько торговых центров и Российскую таможенную академию проверяют после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Поступили анонимные сообщения о "минировании" аэропорта Шереметьево, ТЦ "Белая дача" в Котельниках, ТЦ "Мега" в Химках, ТЦ "Вегас" на 24-м километре МКАД и Российской таможенной академии в Люберцах", — сказал собеседник агентства.

По его информации, эвакуация пока не требуется. На прошлой неделе Шереметьево и Домодедово уже проверяли по аналогичному поводу.

Волна минирований социально значимых объектов Москвы и Петербурга идет с конца ноября. Все угрозы оказались ложными. Письма с угрозами переданы в полицию. В четверг волна добралась до Мурманска и Владимира, а в понедельник — до регионов Дальнего Востока.

Изначально "минеры" в своих письмах требовали перевести на электронный кошелек 120 биткоинов. Сейчас этих требований уже нет.