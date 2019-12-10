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Школу на севере Москвы эвакуировали после звонка о минировании 

Говорит Москва 1 час назад
Школу в столице эвакуировали после звонка о минировании
Фото: РИА Новости
Речь идёт о ГБОУ №1164, сообщил источник радиостанции «Говорит Москва».
Ученики и учителя вышли на улицу, родителей просят забрать детей.
Накануне несколько школ в Савёловском районе также эвакуировали из-за звонков «телефонных террористов». Сейчас в Москве выводят людей из 10 судов и нескольких торговых центров.
Вчера также стало известно, что анонимы обещают и дальше распространять ложные сообщения о минировании до тех пор, пока предприниматель Константин Малофеев не вернёт им долг в 120 биткоинов с биржи WEX.
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Теги:
Происшествия , Константин Малофеев , Радиостанция "Говорит Москва" , Москва
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