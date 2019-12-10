Школу в столице эвакуировали после звонка о минировании

Школу на севере Москвы эвакуировали после звонка о минировании

Речь идёт о ГБОУ №1164, сообщил источник радиостанции «Говорит Москва».

Ученики и учителя вышли на улицу, родителей просят забрать детей.

Накануне несколько школ в Савёловском районе также эвакуировали из-за звонков «телефонных террористов». Сейчас в Москве выводят людей из 10 судов и нескольких торговых центров.