Модель совершила четыре ограбления ради обеда в «Макдональдсе»

Instagram-модель из Сиднея Моник Марина Агостино приняла участие в четырех ограблениях за час и отправилась в «Макдональдс» с украденной кредиткой. Об этом сообщает Daily Star

24-летняя мать-одиночка Агостино вместе с бандой из четырех подростков в масках участвовала в налетах на магазины. Девушка возила банду по окрестностям ночного Сиднея и ждала за рулем, пока подростки совершали грабежи.

Сначала преступники вломились в ресторан Pound and Pizza и похитили оттуда мобильный телефон Samsung Galaxy.

Через несколько минут они проникли в магазин «Дом фруктов», а вскоре после этого — в близлежащее кафе Le Parisien. Последней точкой налетчиков стало кафе, из которого они украли кредитку и 300 австралийских долларов (около 13 тысяч рублей).

Агостино использовала украденную кредитку, чтобы купить еду на 11,55 доллара (500 рублей) в «Макдональдсе».

Менее чем через три недели Агостино приняла участие в краже со взломом из пекарни. Ущерб от кражи составил тысячу долларов (43,5 тысячи рублей).

Модель предстала перед судом в декабре этого года. Помимо участия в грабежах, ей предъявили обвинения в хранении запрещенных препаратов и краже куртки стоимостью 90 долларов (около четырех тысяч рублей) в магазине бюджетной одежды Supré. Агостино приговорили к 24 месяцам тюремного заключения, она планирует обжаловать приговор.

Как сообщал «Рамблер», ранее в США была убита известная Instagram-модель Бьянка Дэвинс. Преступление совершил 21-летний поклонник девушки. Он напал на Дэвис с ножом, а затем опубликовал фото ее тела в соцсетях.