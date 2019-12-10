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Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора 

Рамблер 26 минут назад
«Московский комсомолец» опубликовал выдержки из предсмертной записки заместителя главы Тамбовской области Глеба Чулкова, выпавшего из окна квартиры, в которой он находился под домашним арестом. Чиновника обвиняли в покушении на мошенничество.
«Жизнь для меня казалась сказкой с золотым дождём. Он лил из всех щелей. Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьёй, внуками. Хавал всё в одно рыло и откладывал на чёрный день. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или ещё что-то», — рассуждает в записке Чулков.
Тамбовский вице-губернатор погиб под домашним арестом
При этом чиновник называет себя «самым худшим животным» и «конченым ублюдком», который всех предал, подставил и «сделал будущее чёрным». Чулков написал, что на него «настучали» 15-20 человек, которые работали с ним и правоохранителями одновременно.
«Я думал, что счастье в деньгах и имуществе. Но не в этом. В близких, в друзьях, общении. … Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев», — отметил замглавы Тамбовской области.
Глеба Чулкова, как ранее сообщал «Рамблер», задержали за попытку хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок». На время расследования чиновника поместили под домашний арест. 8 декабря стало известно, что тело замглавы Тамбовской области было обнаружено под окнами его квартиры. Предполагается, что Чулков покончил с собой
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Происшествия , Видео , Глеб Чулков , Московский комсомолец , Тамбовская Область
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