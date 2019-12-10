Найдена предсмертная записка тамбовского вице-губернатора

«Жизнь для меня казалась сказкой с золотым дождём. Он лил из всех щелей. Я скупердяйничал везде и во всём: с друзьями, семьёй, внуками. Хавал всё в одно рыло и откладывал на чёрный день. Что это такое? Я не понимаю этого сейчас! Синдром жадности или ещё что-то», — рассуждает в записке Чулков.

При этом чиновник называет себя «самым худшим животным» и «конченым ублюдком», который всех предал, подставил и «сделал будущее чёрным». Чулков написал, что на него «настучали» 15-20 человек, которые работали с ним и правоохранителями одновременно.

«Я думал, что счастье в деньгах и имуществе. Но не в этом. В близких, в друзьях, общении. … Оглядываясь назад, я вижу пустую жизнь без моральных принципов и устоев», — отметил замглавы Тамбовской области.

Глеба Чулкова, как ранее сообщал «Рамблер», задержали за попытку хищения имущества комплекса «Рассказовский рынок». На время расследования чиновника поместили под домашний арест. 8 декабря стало известно, что тело замглавы Тамбовской области было обнаружено под окнами его квартиры. Предполагается, что Чулков покончил с собой