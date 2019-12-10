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Политика

Молодая мать попыталась остановить поединок на ножах и погибла 

Рамблер 1 час назад
Молодая мать попыталась остановить поединок на ножах и погибла
Фото: Facebook
Молодая мать из английского Нортгемптоншира погибла, пытаясь остановить уличную драку. Об этом сообщает Mirror.
25-летняя Леви Девис, мать двоих детей, погибла в результате ножевого ранения. По данным полиции, она встала между молодыми людьми, которые дрались на ножах.
По подозрению в убийстве женщины были арестованы 13-летний мальчик и двое 27-летних мужчин. Подростка позже отпустили на свободу без предъявления обвинений.
Погибшая Дэвис была матерью двух девочек и работала на британскую армию.
Как сообщал «Рамблер», ранее разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль между бывшим мужем и любовником. По версии следствия, женщина знала, что любовник планирует причинить серьезный вред ее экс-супругу, но поощряла любовника и помогала ему.
Следователи пришли к выводу, что женщина манипулировала обоими мужчинами. Когда мужчины встретились, любовник напал на ее бывшего мужа с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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