Молодая мать попыталась остановить поединок на ножах и погибла

Молодая мать из английского Нортгемптоншира погибла, пытаясь остановить уличную драку. Об этом сообщает Mirror

25-летняя Леви Девис, мать двоих детей, погибла в результате ножевого ранения. По данным полиции, она встала между молодыми людьми, которые дрались на ножах.

По подозрению в убийстве женщины были арестованы 13-летний мальчик и двое 27-летних мужчин. Подростка позже отпустили на свободу без предъявления обвинений.

Погибшая Дэвис была матерью двух девочек и работала на британскую армию.

Как сообщал «Рамблер», ранее разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль между бывшим мужем и любовником. По версии следствия, женщина знала, что любовник планирует причинить серьезный вред ее экс-супругу, но поощряла любовника и помогала ему.

Следователи пришли к выводу, что женщина манипулировала обоими мужчинами. Когда мужчины встретились, любовник напал на ее бывшего мужа с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений. Позже он скончался в больнице.