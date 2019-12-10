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Актрису «накормили» пауками на телешоу 

Рамблер + ещё 1 12 минут назад
Участницу реалити-шоу засыпали червями
Фото: Lenta.ru
Английская актриса Жаклин Джосса выдержала испытание сверчками, скорпионами, тараканами, муравьями и пауками и выиграла 19-й сезон шоу «Я знаменитость… Выпустите меня отсюда!». Об этом сообщает Daily Mail.
Жаклин Джосса — звезда мыльной оперы «Жители Ист-Энда» (Eastenders). Сериал производится и транслируется британской телекомпанией ВВС. Недавно Джосса принимала участие в реалити-шоу «Я знаменитость… Выпустите меня отсюда!» (I'm a Celebrity…Get Me Out of Here!). Формат программы подразумевает «выживание» в различных испытаниях.
Жаклин Джосса дошла до финала передачи. Актрису поместили в емкость в форме звезды, а затем поместили туда же 10 тысяч сверчков, 15 скорпионов и шесть гигантских тараканов. Джосса должна была провести с ними некоторое время.
«Как твои дела?» — спросил у нее ведущий шоу.
В ответ он услышал нервный смех и вопрос о том, почему спрашивает именно об этом. Сразу после этого второй ведущий поинтересовался у актрисы о ее планах на Рождество.
После того как Джосса выдержала испытание сверчками, скорпионами и тараканами в емкость, в которой она лежала, поместили еще и муравьев и пауков, последних — прямо девушке на голову. Более того, одного из пауков Джоссу попросили подержать недолго у себя во рту. В итоге актриса справилась с испытанием и стала победительницей 19-го сезона программы.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия
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