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Объявлена судьба исчезнувшего с радаров самолета 

Рамблер 25 минут назад
Объявлена судьба исчезнувшего с радаров самолета
Фото: Luke MacGregor / REUTERS
Военно-транспортный самолет с 38 людьми на борту, пропавший с радаров, был признан разбившимся. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщили ВВС Чили.
По данным ведомства, самолет Hercules C130, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир пропал с радаров на пути в Антарктиду. Связь с бортом была утеряна в 18:13 по местному времени.
Решение о том, чтобы признать самолет разбившимся, было принято после того, как по прошествии семи часов связь с экипажем не восстановилась.
Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз, сообщает РИА Новости.
C-130 — американский самолет средней и большой дальности, на 2014 год являлся самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире. На вооружении ВВС Чили находятся семь таких самолетов.
«Рамблер» писал, что ранее два человека погибли в результате крушения учебного самолета ВВС Испании недалеко от побережья Мурсии.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Происшествия , РИА Новости
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