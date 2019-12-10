Объявлена судьба исчезнувшего с радаров самолета

Военно-транспортный самолет с 38 людьми на борту, пропавший с радаров, был признан разбившимся. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщили ВВС Чили.

По данным ведомства, самолет Hercules C130, на борту которого находились 17 членов экипажа и 21 пассажир пропал с радаров на пути в Антарктиду. Связь с бортом была утеряна в 18:13 по местному времени.

Решение о том, чтобы признать самолет разбившимся, было принято после того, как по прошествии семи часов связь с экипажем не восстановилась.

Самолет перевозил персонал для обслуживания нефтепровода, снабжающего топливом одну из баз, сообщает РИА Новости.

C-130 — американский самолет средней и большой дальности, на 2014 год являлся самым распространенным военно-транспортным самолетом в мире. На вооружении ВВС Чили находятся семь таких самолетов.

«Рамблер» писал, что ранее два человека погибли в результате крушения учебного самолета ВВС Испании недалеко от побережья Мурсии.