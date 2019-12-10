Защитницу природы изуродовали выращенные ею тигры 

На зоозащитницу Пэтти Перри из Южной Калифорнии напали тигры, о которых она заботилась с момента их рождения. Об этом сообщает Daily Star.
66-летняя Перри основала некоммерческую организацию по охране дикой природы, на попечении которой сейчас находится более 50 животных, включая зебр и крупных кошачьих.
В декабре организация Перри проводила в своем заповеднике специальное мероприятие для спонсоров, включавшее игровую сессию с тиграми. Перри вошла в их вольер, что она часто делала и раньше, и стала жертвой нападения. Бенгальский тигр схватил женщину лапами за ноги и повалил на землю, в то время как второй тигр запрыгнул на женщину и начал ее царапать.
Коллеги Перри и дежурившие на месте пожарные смогли вытащить женщину из вольера. Она получила серьезные рваные раны головы и плеч и попала в больницу. При этом Перри заявила, что тигры не пытались причинить ей боль.
«По мнению Перри, было очевидно, что они играют с ней, потому что они ее любят. Она воспитала их как детей», — заявил представитель зоозащитницы.
Она планирует вернуться в заповедник и навестить тигров так скоро, как сможет.
Как сообщал «Рамблер», ранее в американском штате Колорадо мужчина задушил пуму, напавшую на него во время пробежки в Horsetooth Mountain Park. Молодая пума укусила бегуна за лицо и запястья, но мужчина смог отбиться.