Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью

В Удмуртии малыш провел пять дней в квартире с умершей матерью

Соцслужбы Удмуртии после трагедии в городе Можга , где подросток-инвалид умер после гибели матери, начали проверять жилища одиноких женщин с детьми и в одной из квартир Ижевска обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать скончалась пять дней назад от пневмонии, рассказал глава региона Александр Бречалов

Ранее республиканские власти сообщили, что в Можге умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. По данным местных СМИ, ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и умер от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика — сутки.

Бречалов написал на своей странице в Facebook, что по его поручению по всей республике прошли проверки квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге.

"В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад", — сообщил Бречалов.

"Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб", — отметил глава региона и обратился к жителям с просьбой быть более внимательными к соседям.