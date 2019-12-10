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В Удмуртии малыш провел пять дней в квартире с умершей матерью 

РИА Новости + ещё 8 1 час назад
Ребенок провел неделю в квартире с мертвой матерью
Фото: Газета.Ru
Соцслужбы Удмуртии после трагедии в городе Можга, где подросток-инвалид умер после гибели матери, начали проверять жилища одиноких женщин с детьми и в одной из квартир Ижевска обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать скончалась пять дней назад от пневмонии, рассказал глава региона Александр Бречалов.
Ранее республиканские власти сообщили, что в Можге умер 13-летний мальчик, страдавший тяжелой формой ДЦП, после того, как в квартире скончалась его мать. По данным местных СМИ, ребенок после гибели матери пытался шумом привлечь соседей, он открыл кран, чтобы попить воды, но упал с инвалидной коляски и умер от переохлаждения. Кроме того, сообщалось, что жилье было затоплено водой, но этого никто из соседей не заметил, так как квартира расположена на первом этаже, и вода лилась в подвал. Следствие возбудило дело о халатности и сообщило, что тело 51-летней женщины пролежало в квартире около недели, а мальчика — сутки.
Бречалов написал на своей странице в Facebook, что по его поручению по всей республике прошли проверки квартир, где по данным социальных служб и правоохранителей, могут произойти ситуации, схожие с трагедией в Можге.
"В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ленинском районе Ижевска, где проживала одинокая мама с ребенком. Специалисты обратились в отдел по делам несовершеннолетних, приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад", — сообщил Бречалов.
"Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб", — отметил глава региона и обратился к жителям с просьбой быть более внимательными к соседям.
"Я обращаюсь к каждому, если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — не поленитесь, выясните, что произошло. Не будем равнодушными друг к другу. Это может спасти чью-то жизнь", — добавил руководитель Удмуртии.
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Теги:
Происшествия , Александр Бречалов , Ижевск , Можга , Удмуртская Республика
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