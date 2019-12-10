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25 станций метро Москвы заминировали 

Рамблер + ещё 2 34 минуты назад
Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы
Фото: ТАСС
25 станций Московского метрополитена заминированы неизвестным. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Собеседник РИА Новости в экстренных службах города это подтвердил. По его словам, люди, личности которых пока не были установлены, сообщили о минировании 25 станций метро. Источник агентства не уточнил, какие именно станции были заминированы. Он отметил лишь, что в данной связи проводятся проверки, а режим работы подземки не изменился — остается штатным.
В Москве и Санкт-Петербурге вторую неделю длится волна минирований. Вчера, как сообщал «Рамблер», сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в 22 объекта в столице — Храм Христа Спасителя, два суда, шесть торговых центров и 13 школ. Все сообщения оказались ложными.
Массовые случаи телефонного терроризма имели место в России осенью 2017 года. Тогда около 1,5 миллиона человек были эвакуированы из двух тысяч зданий в 170 городах. Все звонки о якобы заложенных бомбах оказались ложными, а секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявлял, что они поступали из США, Японии, Турции и с Украины.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Николай Патрушев , Совет безопасности РФ , РИА Новости , Москва
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