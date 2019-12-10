Неизвестный сообщил о минировании 25 станций метро Москвы

25 станций метро Москвы заминировали

25 станций Московского метрополитена заминированы неизвестным. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Собеседник РИА Новости в экстренных службах города это подтвердил. По его словам, люди, личности которых пока не были установлены, сообщили о минировании 25 станций метро. Источник агентства не уточнил, какие именно станции были заминированы. Он отметил лишь, что в данной связи проводятся проверки, а режим работы подземки не изменился — остается штатным.

В Москве и Санкт-Петербурге вторую неделю длится волна минирований. Вчера, как сообщал «Рамблер», сообщения о якобы заложенных бомбах поступили в 22 объекта в столице — Храм Христа Спасителя, два суда, шесть торговых центров и 13 школ. Все сообщения оказались ложными.