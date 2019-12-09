Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой

Просил избавить от демонов: брат-сектант совершил ритуальное убийство сестры

Столичные правоохранители и следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в одном из домов на улице Самуила Маршака. По предварительным данным, ее убил 18-летний брат.

Как сообщает РЕН ТВ, об инциденте полиции рассказали соседи. Они увидели в коридоре следы крови, а из квартиры услышали просьбы о помощи. Пострадавшей удалось сбежать из квартиры, но за ней выбежал голый, окровавленный сектант.

В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 18-летний парень. Он приехал в Москву из Нижневартовска, а жилье снимал вместе с сестрой.

Кроме того, убийство носило ритуальный характер. Подозреваемый якобы просил избавить его от демонов. Девушка скончалась от многочисленных травм. Также тело пострадавшей было исписано ритуальными рисунками.

Ранее в Екатеринбурге нашли изувеченное тело 9-летнего мальчика. Его убил отец, который систематически избивал ребенка розгами, а также вставлял в рот кляп с целью "изгнания бесов". Мужчина состоял в секте.