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Просил избавить от демонов: брат-сектант совершил ритуальное убийство сестры 

Вести.Ru 1 час назад
Ритуальное убийство: брат жестоко расправился с сестрой
Фото: depositphotos.com
Столичные правоохранители и следователи выясняют обстоятельства смерти девушки в одном из домов на улице Самуила Маршака. По предварительным данным, ее убил 18-летний брат.
Как сообщает РЕН ТВ, об инциденте полиции рассказали соседи. Они увидели в коридоре следы крови, а из квартиры услышали просьбы о помощи. Пострадавшей удалось сбежать из квартиры, но за ней выбежал голый, окровавленный сектант.
В настоящее время по подозрению в убийстве задержан 18-летний парень. Он приехал в Москву из Нижневартовска, а жилье снимал вместе с сестрой.
Кроме того, убийство носило ритуальный характер. Подозреваемый якобы просил избавить его от демонов. Девушка скончалась от многочисленных травм. Также тело пострадавшей было исписано ритуальными рисунками.
Ранее в Екатеринбурге нашли изувеченное тело 9-летнего мальчика. Его убил отец, который систематически избивал ребенка розгами, а также вставлял в рот кляп с целью "изгнания бесов". Мужчина состоял в секте.
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Теги:
Происшествия
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