Раскрыта причина смерти ребенка в детском саду

Названа причина смерти двухлетней россиянки во время тихого часа в детсаду

Следственном комитете назвали предварительную причину смерти двухлетней девочки, скончавшейся в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области , сообщает пресс-служба СК по Астраханской области.

«В настоящее время установлена предварительная причина смерти — острая респираторная вирусная инфекция», — говорится в сообщении.

Другие подробности о здоровье малышки не сообщаются. В ведомстве отметили, что ребенок не проснулся после тихого часа. Воспитатели пытались оказать медицинскую помощь и вызвали скорую, но девочка умерла.

Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря. По факту смерти несовершеннолетней россиянки проводится проверка, назначено несколько экспертиз.

Ранее стало известно о гибели еще одной воспитанницы детского сада — годовалой девочки в Ижевске. Днем 10 декабря сотрудники учреждения обнаружили ее тело без видимых признаков насильственной смерти. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК).