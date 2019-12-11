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Происшествия

Названа причина смерти двухлетней россиянки во время тихого часа в детсаду 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Раскрыта причина смерти ребенка в детском саду
Фото: РИА Новости
В Следственном комитете назвали предварительную причину смерти двухлетней девочки, скончавшейся в одном из детских садов города Камызяка Астраханской области, сообщает пресс-служба СК по Астраханской области.
«В настоящее время установлена предварительная причина смерти — острая респираторная вирусная инфекция», — говорится в сообщении.
Другие подробности о здоровье малышки не сообщаются. В ведомстве отметили, что ребенок не проснулся после тихого часа. Воспитатели пытались оказать медицинскую помощь и вызвали скорую, но девочка умерла.
Инцидент произошел в понедельник, 9 декабря. По факту смерти несовершеннолетней россиянки проводится проверка, назначено несколько экспертиз.
Ранее стало известно о гибели еще одной воспитанницы детского сада — годовалой девочки в Ижевске. Днем 10 декабря сотрудники учреждения обнаружили ее тело без видимых признаков насильственной смерти. Возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности (часть 2 статьи 109 УК).
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Теги:
Происшествия , СКР , Астраханская Область
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