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Садист облил клеем и оставил умирать 200-граммового котенка 

Рамблер 2 часа назад
Садист облил клеем и оставил умирать 200-граммового котенка
Фото: РИА Новости
В Сантьяго (Чили) хозяин облил клеем и выбросил на улицу одномесячного котенка, но врачам удалось спасти малыша. Об этом сообщает Mirror.
Котенок весил всего 200 граммов, не мог двигаться из-за клея и находился на грани смерти, когда его нашли на улице.
Котенка отнесли к ветеринару, который выяснил, что животное страдает от обезвоживания, переохлаждения, гипогликемии (патология, которая характеризуется низким уровнем содержания глюкозы в крови) и проблем с почками.
Доктор Даниэлла Эррера назвала котенка Паломитой и оставила у себя на попечении. По словам ветеринара, котенок постепенно выздоравливает.
Эррера отчитывается о состоянии Паломиты на своей странице в Instagram.
Как сообщал «Рамблер», 22-летняя Кортни Друри из Ливерпуля случайно постирала котенка своей четырехлетней дочери в машинке, но спасла ему жизнь с помощью сердечно-легочной реанимации. Котенок провел в работающей машинке 20 минут, пока девушка его не заметила. Она реанимировала его и сразу же отвезла к ветеринару, который поместил пострадавшего в кислородную камеру. Котенок провел ночь в клинике и вернулся домой.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Чили
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