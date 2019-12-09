Садист облил клеем и оставил умирать 200-граммового котенка

В Сантьяго ( Чили ) хозяин облил клеем и выбросил на улицу одномесячного котенка, но врачам удалось спасти малыша. Об этом сообщает Mirror

Котенок весил всего 200 граммов, не мог двигаться из-за клея и находился на грани смерти, когда его нашли на улице.

Котенка отнесли к ветеринару, который выяснил, что животное страдает от обезвоживания, переохлаждения, гипогликемии (патология, которая характеризуется низким уровнем содержания глюкозы в крови) и проблем с почками.

Доктор Даниэлла Эррера назвала котенка Паломитой и оставила у себя на попечении. По словам ветеринара, котенок постепенно выздоравливает.

Эррера отчитывается о состоянии Паломиты на своей странице в Instagram

Как сообщал «Рамблер», 22-летняя Кортни Друри из Ливерпуля случайно постирала котенка своей четырехлетней дочери в машинке, но спасла ему жизнь с помощью сердечно-легочной реанимации. Котенок провел в работающей машинке 20 минут, пока девушка его не заметила. Она реанимировала его и сразу же отвезла к ветеринару, который поместил пострадавшего в кислородную камеру. Котенок провел ночь в клинике и вернулся домой.