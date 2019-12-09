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Коттедж владельца ЦУМа «раздели» на 20 миллионов рублей 

Вести Подмосковья + ещё 1 3 часа назад
Коттедж владельца ЦУМа «раздели» на 20 миллионов рублей
Фото: Екатерина Ошкина / Вести Подмосковья
Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника
В конце ноября неизвестный мужчина проник в особняк, расположенный возле санатория Барвиха, и унес с собой 8 дорогостоящих шуб, сообщает «Комсомольская Правда». Примерная стоимость одной из шуб составляет около 3 миллионов рублей. Все шубы принадлежали покойной Когос Алле Яковлевне. Это мама владельца компании Mercury, а также московского ЦУМа, Леонида Фридлянда.
Пропажу обнаружили не сразу, но когда посмотрели на камеры видеонаблюдения, заметили неизвестного молодого человека, который проник в дом через окно. На данный момент полиция изучает место преступления, а также просматривает видео с камер наружного наблюдения.
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Теги:
Происшествия , ЦУМ , Комсомольская правда
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