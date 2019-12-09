Коттедж владельца ЦУМа «раздели» на 20 миллионов рублей

Сотрудники полиции разыскивают злоумышленника

В конце ноября неизвестный мужчина проник в особняк, расположенный возле санатория Барвиха, и унес с собой 8 дорогостоящих шуб, сообщает «Комсомольская Правда». Примерная стоимость одной из шуб составляет около 3 миллионов рублей. Все шубы принадлежали покойной Когос Алле Яковлевне. Это мама владельца компании Mercury, а также московского ЦУМа , Леонида Фридлянда.

Пропажу обнаружили не сразу, но когда посмотрели на камеры видеонаблюдения, заметили неизвестного молодого человека, который проник в дом через окно. На данный момент полиция изучает место преступления, а также просматривает видео с камер наружного наблюдения.