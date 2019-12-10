Пожар в жилом доме: Эвакуировано 50 человек

В Приморье более 50 жителей дома эвакуировали из-за пожара

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Спасатели эвакуировали из горящего многоквартирного дома в Дальнереченске Приморского края 52 человека, сообщает ГКУ региона по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите от ЧС.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме поступило в 4.43 (21.43 мск 9 декабря) 10 декабря.

"Установлено, что в неэксплуатируемом бытовом помещении, расположенном на первом этаже, горит мусор. Наблюдалось сильное задымление с первого по пятый этажи. На месте пожара было сформировано звено газодымозащитной службы. Спасены 52 человека, были использованы индивидуальные средства защиты органов дыхания и зрения. Для эвакуации жильцов применялись две трехколенные лестницы и автолестница", — говорится в сообщении.

Пострадавших и погибших на пожаре нет. В 4.56 пожар был локализован, в 4.59 — полностью потушен на площади 4 квадратных метра.