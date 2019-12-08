На юго-западе Москвы погибли два подростка

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Два подростка погибли на юго-западе Москвы . По предварительным данным, они покончили собой. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства")", — сказала она.

По словам Ивановой, вечером 8 декабря возле жилого дома на юго-западе обнаружены два 16-летних подростка.

"Один из подростков погиб на месте, второй был доставлен в больницу, где скончался", — сообщила Иванова.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельство гибели подростков, а также мотивы такого поступка.