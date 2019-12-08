Дебошира примотали к дереву в московском парке

Мужчину привязали к дереву в московском парке

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Одного из участников конфликта на севере Москвы привязали к дереву в парке его оппоненты. Инцидент произошёл на Кронштадтском бульваре.

О нападении на мужчину сообщили очевидцы.

Прибывшие на место происшествия полицейские застали нескольких нетрезвых граждан, которые выясняли отношения между собой. Выяснилось, что конфликт произошёл на почве разногласий, возникших в процессе распития спиртных напитков, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД

В ведомстве уточнили, что пострадавший был привязан пищевой плёнкой.

Все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Полиция проводит проверку.

Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, женщина привязала к дереву голых мужа и его любовницу. На радикальные меры она пошла после того, как застукала их вместе.