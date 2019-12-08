Дебошира примотали к дереву в московском парке

Одного из участников конфликта на севере Москвы привязали к дереву в парке его оппоненты. Инцидент произошёл на Кронштадтском бульваре.
О нападении на мужчину сообщили очевидцы.
Прибывшие на место происшествия полицейские застали нескольких нетрезвых граждан, которые выясняли отношения между собой. Выяснилось, что конфликт произошёл на почве разногласий, возникших в процессе распития спиртных напитков, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
В ведомстве уточнили, что пострадавший был привязан пищевой плёнкой.
Все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Полиция проводит проверку.
Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, женщина привязала к дереву голых мужа и его любовницу. На радикальные меры она пошла после того, как застукала их вместе.