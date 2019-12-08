Дебошира примотали к дереву в московском парке

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Мужчину привязали к дереву в московском парке 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Одного из участников конфликта на севере Москвы привязали к дереву в парке его оппоненты. Инцидент произошёл на Кронштадтском бульваре.
О нападении на мужчину сообщили очевидцы.
Прибывшие на место происшествия полицейские застали нескольких нетрезвых граждан, которые выясняли отношения между собой. Выяснилось, что конфликт произошёл на почве разногласий, возникших в процессе распития спиртных напитков, передаёт ТАСС со ссылкой на столичный главк МВД.
В ведомстве уточнили, что пострадавший был привязан пищевой плёнкой.
Все участники инцидента были доставлены в территориальный отдел полиции. Полиция проводит проверку.
Ранее в Китае, как писал NEWS.ru, женщина привязала к дереву голых мужа и его любовницу. На радикальные меры она пошла после того, как застукала их вместе.
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Теги:
Происшествия , Видео , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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