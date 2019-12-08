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СМИ: в Литве разбился спортивный самолет 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
В Литве разбился спортивный самолет
Фото: lrt.lt
Два человека погибли в Литве в воскресенье в результате крушения легкомоторного спортивного самолета. Об этом сообщило национальное радио.
По его данным, ЧП произошло в Каунасском районе. Погибли двое находившихся на борту мужчин — 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.
Согласно предварительной информации, один из погибших — опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.
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Теги:
Происшествия , В мире , Литва
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