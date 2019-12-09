«Выдавливали три мужика»

Арест заведующей: в роддоме Москвы применяли «агрессивные роды»

Москве арестована заведующая филиала роддома ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Марина Сармосян. Женщину обвиняют в травмировании детей при извлечении из утробы матери — якобы медик и ее подчиненные отказывали пациенткам в кесаревом сечении во время тяжелых родов и вынуждали рожать их естественным путем, выдавливая ребенка. По предварительным данным, в результате «агрессивных родов» один младенец погиб, другие — тяжело пострадали.

Бывшую заведующую филиалом московского родильного дома ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Марину Сармосян арестовали по делу об оказании ненадлежащих услуг роженицам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе Савеловского суда.

Женщину задержали после того, как 6 декабря в учреждение нагрянул столичный Департамент здравоохранения — проверка была организована в связи с многочисленными жалобами пациентов. «Им было отказано в проведении кесарева сечения, в результате новорожденные дети были травмированы при прохождении через родовые пути», — заявил источник в силовых структурах ТАСС.

По предварительным данным, все это произошло из-за стремления роддома не применять кесарево сечение, даже когда оно необходимо по показаниям. Заведующая якобы гордилась своей статистикой естественных родов, писал Telegram-канал Mash.

Согласно информации СМИ, один из четырех новорожденных, родители которого обратились в органы, скончался, другой пациент перенес клиническую смерть, а третий уже несколько месяцев пребывает в коме.

Одной из жертв Сармосян стала 39-летняя москвичка Татьяна Уюсова — она на первых месяцах беременности заключила с ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого контракт на 160 тыс. рублей, рассказала женщина на своей странице в соцсети «Вконтакте».

По словам москвички, у нее была «прекрасная беременность» — анализы и УЗИ не показывали никаких отклонений ни в организме Уюсовой, ни у плода.

Когда начались роды, женщине потребовалось кесарево сечение, однако акушеры стали уговаривать ее на эпидуральную анестезию (инъекция в спину, которая приводит к потере болевой чувствительности), чтобы родить естественным путем. «Дальше были роды, уговоры на эпидуралку, передозировка и понеслось: окситоцин и куча ненужных вмешательств, выдавливание, рассечение, вакуум, отек мозга и клиническая смерть из-за агрессивной родовой тактики!», — поделилась воспоминаниями женщина.

Она добавила, что выдавливанием ребенка из ее организма занимались «три мужика». Стоит отметить, что данный метод извлечения плода был официально запрещен в России в 1992 году из-за повышенной опасности.

В итоге у ребенка Уюсовой возникло множество заболеваний: от Детского церебрального паралича (ДЦП) до эпилепсии. «Из-за вынужденного агрессивного лечения антибиотиками в течение года весь желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) не функционален, она совсем не набирает вес. За какие заслуги эти безграмотные люди работают в роддомах и губят наших детей? Такие врачи, как Сармосян, должны в тюрьме сидеть, а не по телеку выступать. Они гордятся, что кесарева у них 13%. Цена этому — жизни детей!», — подчеркнула женщина.

Еще одной пострадавшей стала жительница столицы Мария Касаткина . Она поступила в филиал к Сармосян в феврале 2019 года — по словам женщины, у нее не было показаний для эпидуральной анестезии, однако врачи все-таки ввели препарат, передавал сайт kp.ru В итоге акушеры зафиксировали у Касаткиной слабую родовую деятельность (недостаточная сила и продолжительность сокращений мышц матки, не позволяющая извлечь плод). Медики снова решили выдавливать ребенка из утробы — в результате младенец получил травму, проявляющуюся в кровоизлиянии между костями черепа и надкостницей. На протяжении 10 месяцев ребенок лежит в больнице и питается через зонд. «Из-за врачей мой ребенок стал инвалидом», — заключила Касаткина в разговоре с kp.ru.

По факту подобных нарушений в учреждении были уволены как Сармосян, так и заведующие всех отделений роддома, сообщили в Департаменте здравоохранения.

При этом сотрудники ведомства все еще проверяют больницу на предмет нарушений. «После этого они и к нам в отделение приходили — по всей больнице ходят. Но, если работать добросовестно и по правилам, то нарушений быть не должно», — подчеркнула сотрудница ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого Екатерина Морозова в разговоре с «Газетой.Ru».

Некоторые из пострадавших обратились в Лигу защитников пациентов, сообщили в организации. «Они пришли к нам 7 декабря. Будем их консультировать по мере необходимости — также они скоро принесут документы из роддома, чтобы мы их изучили. Врачи этого учреждения используют агрессивные методы ведения родов, к чему пациенты, конечно, не готовы», — заявил президент Лиги Александр Саверский «Газете.Ru».

Он также возмутился тем, что за месяц появления сообщений, вызвавших общественный резонанс, 18 ноября, Департамент здравоохранения наделил московский роддом ГКБ им. С. И. Спасокукоцкого международным статусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ЮНИСЕФ

«То, что ведомство умудрилось дать этот знак, вызывает, мягко говоря недоумение. Более того, в Департаменте долгое время не реагировали на жалобы пациентов, а это очень важная задача государства», — заключил Саверский.

В то же время в сети появилась петиция в защиту медика, созданная ее дочерью Тамарой Маргарян — на данный момент обращение подписали около 5,8 тыс. человек.