Упавшему с высоты 10 этажа спасли жизнь валенки

Якутии мужчина упал в вентиляционную шахту с десятого этажа и остался жив благодаря валенкам. Инцидент произошел в Якутске , в доме на Сергеляхском шоссе, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу спасателей.

Традиционная российская обувь стала причиной и несчастья и спасения. Сначала жилец уронил валенки в вентиляцию. Он попытался их достать, но сорвался сам и пролетел десять этажей вниз. Мужчина остался жив благодаря застрявшим в шахте валенкам, на которые упал головой. Они смягчили удар. Специалисты достали пострадавшего из стены и передали работникам скорой помощи.

«Мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать он провалился, пролетел по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой», — говорится в сообщении спасателей.

Жильцы позвонили спасателям и рассказали, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.

По предварительным данным, мужчина был трезв.