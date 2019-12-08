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Упавшему с высоты 10 этажа спасли жизнь валенки 

Рамблер + ещё 6 32 минуты назад
Упавшему с высоты 10 этажа спасли жизнь валенки
Фото: ТАСС
В Якутии мужчина упал в вентиляционную шахту с десятого этажа и остался жив благодаря валенкам. Инцидент произошел в Якутске, в доме на Сергеляхском шоссе, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу спасателей.
Традиционная российская обувь стала причиной и несчастья и спасения. Сначала жилец уронил валенки в вентиляцию. Он попытался их достать, но сорвался сам и пролетел десять этажей вниз. Мужчина остался жив благодаря застрявшим в шахте валенкам, на которые упал головой. Они смягчили удар. Специалисты достали пострадавшего из стены и передали работникам скорой помощи.
«Мужчина, находясь в техэтаже 10 этажа, уронил валенки в вентиляционное отверстие. Пытаясь их достать он провалился, пролетел по вентиляции порядка 28 метров и застрял в районе первого этажа вниз головой», — говорится в сообщении спасателей.
Жильцы позвонили спасателям и рассказали, что на первом этаже из стены слышны крики о помощи.
По предварительным данным, мужчина был трезв.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во время реконструкторских показов парень упал под танк и остался жив.
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Редактор:  Майк Габриелян
Теги:
Происшествия , Республика Саха (Якутия) , Якутск
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