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Политика

Зеленский объявил траур после пожара в Одессе 

SM News + ещё 6 16 часов назад
Зеленский объявил траур после пожара в Одессе
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский объявил общенациональный траур по погибшим в пожаре в Одессе. По последним данным, скончались восемь человек. Под вопросом жизни ещё 10 человек.
«Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днём национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим громкие праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал он у себя в Facebook.
4 декабря в учебном корпусе колледжа произошёл пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
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Теги:
Происшествия , В мире , Украина , Пожар во Владимире , Громкие уголовные дела , Владимир Зеленский
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