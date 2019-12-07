Зеленский объявил траур после пожара в Одессе

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил общенациональный траур по погибшим в пожаре в Одессе. По последним данным, скончались восемь человек. Под вопросом жизни ещё 10 человек.

«Я объявляю воскресенье, 8 декабря, днём национального траура по погибшим в Одессе. Завтра мы приспустим государственные флаги. Отменим громкие праздники и гуляния. Мы остановимся и подумаем. Пусть это трагическое событие будет уроком для всех должностных лиц, руководителей, для всех граждан Украины», — написал он у себя в Facebook.

4 декабря в учебном корпусе колледжа произошёл пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.