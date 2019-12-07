Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
"Вооружен информацией": как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
В мире
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
"Секретное досье": в Британии вновь заговорили о России
В мире
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия

Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Тюмени 

ТАСС + ещё 12 1 час назад
В Тюмени взорвался газ и убил человека
Фото: РИА Новости
Взрыв газа и пожар произошли в жилом доме в Тюмени, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ.
"В 15:40 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходил пожар в результате взрыва газовоздушной смеси. Три человека пострадали и один погиб", — сказали в ведомстве.
От хлопка погиб газовщик, его коллега получил травмы. Остальные пострадавшие — жители квартиры.
В 16:03 мск пожар в квартире был потушен, его площадь составила 8 кв. м. В результате ЧП повреждена входная дверь квартиры, нарушено остекление на трех этажах подъезда. Эвакуация жильцов дома не проводилась.
Двое пострадавших госпитализированы, третий проходит обследование, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения региона.
"Двое пострадавших доставлены в реанимацию ожогового отделения областной больницы № 1, их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая доставлена в областную больницу №2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас она проходит комплексное обследование", — отметили в пресс-службе.
Видео дня. Суд вынес приговор Егору Жукову
ТАСС: последние новости
THR: умер Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале "Друзья" THR: умер Рон Либман, сыгравший отца Рейчел в сериале "Друзья" Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму Суд признал Егора Жукова виновным в призывах к экстремизму Источник: во Внуково вынужденно сел Sukhoi Superjet 100 Источник: во Внуково вынужденно сел Sukhoi Superjet 100
Комментарии 
Теги:
Происшествия , Катастрофы , Пожары , МЧС , ИТАР-ТАСС , Тюмень
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным 36
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса
На Украине согласовали сценарий реинтеграции Донбасса 124
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России
«Секретное досье»: в Британии вновь заговорили о России 19
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
В США пофантазировали о вторжении России в Европу 158
Пожилым россиянам предложили стипендию
Пожилым россиянам предложили стипендию 3
Видео
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
01:09
Мэр Липецка объяснила видео с нецензурной бранью
Общество
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
01:42
Седокова запустила «поцелуйный челлендж» со своим парнем
Шоу-бизнес
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
02:05
«Вооружен информацией»: как Зеленского готовят к встрече с Путиным
В мире Конфликты
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
02:22
В США пофантазировали о вторжении России в Европу
Армия В мире
Россияне стали чаще умирать
00:27
Россияне стали чаще умирать
Общество
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
00:59
Басков сделал чудесный подарок музыкантам-волонтерам
Шоу-бизнес Другое
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
01:14
Белорусы вышли на митинг против интеграции с Россией
В мире Политика
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
01:29
Полет «уничтожителя» Крымского моста засняли с Су-27
Армия Войска
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
01:01
На переговорах Путина и Лукашенко выключился свет
В мире
Появилось видео нападения Зайцева на жену
00:25
Появилось видео нападения Зайцева на жену
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение