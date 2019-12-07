В Тюмени взорвался газ и убил человека

Один человек погиб при взрыве газа и пожаре в жилом доме в Тюмени

Взрыв газа и пожар произошли в жилом доме в Тюмени , сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе МЧС РФ "В 15:40 мск поступило сообщение о возгорании в квартире на первом этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома на улице Павла Шарова. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения происходил пожар в результате взрыва газовоздушной смеси. Три человека пострадали и один погиб", — сказали в ведомстве. От хлопка погиб газовщик, его коллега получил травмы. Остальные пострадавшие — жители квартиры. В 16:03 мск пожар в квартире был потушен, его площадь составила 8 кв. м. В результате ЧП повреждена входная дверь квартиры, нарушено остекление на трех этажах подъезда. Эвакуация жильцов дома не проводилась. Двое пострадавших госпитализированы, третий проходит обследование, сообщили журналистам в пресс-службе департамента здравоохранения региона. "Двое пострадавших доставлены в реанимацию ожогового отделения областной больницы № 1, их состояние оценивается как тяжелое. Еще одна пострадавшая доставлена в областную больницу №2 с подозрением на черепно-мозговую травму, сейчас она проходит комплексное обследование", — отметили в пресс-службе.

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