Задержаны родители фигурантов «пензенского дела»

Возле Кремля задержали родителей заключённых по «пензенскому делу»

Силовики задержали возле Кремля нескольких родителей — фигурантов «пензенского дела» и «Нового величия», которые проводили одиночные пикеты против преследований своих детей. Об этом сообщил бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.

Задержаны Светлана Пчелинцева — мама Дмитрия Пчелинцева, фигуранта дела «Сети» (структуры, которую запретили в РФ. — News.ru), Юлия Павликова — мама Анны Павликовой, фигурантки дела «Нового величия», Татьяна Чернова — мама Андрея Чернова, фигуранта дела «Сети», и Михаил Метлин — отец Егора Метлина, их везут в ОВД Китай-город, — написал Барабанов в своём Telegram-канале.

По его словам, силовики не позволяют гражданам попасть в отдел полиции, куда доставили задержанных. Там поставили ограждения и объявили план «Крепость».

В пикетах приняли участие около 50 человек. С пикетами вышли также родственники и друзья фигурантов «московского дела» и осужденных за участие в запрещённой в РФ партии «Хизб ут-Тахрир», пишет «Медиазона».

До этого родители фигурантов резонансных дел провели встречу в правозащитном центре «Мемориал» . Как сообщало «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову, всего в Москву приехало более 60 родственников заключённых, они выступили с обращением ко всем матерям РФ.

Сейчас по всей России многие сотни политически мотивированных дел. В любой дом может войти эта беда в виде силовиков в масках и бронежилетах, которая на долгие годы остановит жизнь не только самого арестованного, но и десятков его близких. Единственное, что может спасти наших и защитить всех остальных сыновей и дочерей, — это люди, — отмечается в обращении родителей.