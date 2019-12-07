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Армия

Возле Кремля задержали родителей заключённых по «пензенскому делу» 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Задержаны родители фигурантов «пензенского дела»
Фото: News.ru
Силовики задержали возле Кремля нескольких родителей — фигурантов «пензенского дела» и «Нового величия», которые проводили одиночные пикеты против преследований своих детей. Об этом сообщил бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов.
Задержаны Светлана Пчелинцева — мама Дмитрия Пчелинцева, фигуранта дела «Сети» (структуры, которую запретили в РФ. — News.ru), Юлия Павликова — мама Анны Павликовой, фигурантки дела «Нового величия», Татьяна Чернова — мама Андрея Чернова, фигуранта дела «Сети», и Михаил Метлин — отец Егора Метлина, их везут в ОВД Китай-город, — написал Барабанов в своём Telegram-канале.
По его словам, силовики не позволяют гражданам попасть в отдел полиции, куда доставили задержанных. Там поставили ограждения и объявили план «Крепость».
В пикетах приняли участие около 50 человек. С пикетами вышли также родственники и друзья фигурантов «московского дела» и осужденных за участие в запрещённой в РФ партии «Хизб ут-Тахрир», пишет «Медиазона».
До этого родители фигурантов резонансных дел провели встречу в правозащитном центре «Мемориал». Как сообщало «Радио Свобода» со ссылкой на правозащитницу Александру Крыленкову, всего в Москву приехало более 60 родственников заключённых, они выступили с обращением ко всем матерям РФ.
Сейчас по всей России многие сотни политически мотивированных дел. В любой дом может войти эта беда в виде силовиков в масках и бронежилетах, которая на долгие годы остановит жизнь не только самого арестованного, но и десятков его близких. Единственное, что может спасти наших и защитить всех остальных сыновей и дочерей, — это люди, — отмечается в обращении родителей.
Как писал News.ru, 19 ноября движение «Матери против политических репрессий» обратилось к президенту Владимиру Путину с просьбой «защитить их детей от произвола следственных и судебных органов». Позднее в Кремле заявили, что петицию передадут в Генпрокуратуру.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Анна Павликова , Дмитрий Пчелинцев , Андрей Чернов , Татьяна Чернова , Владимир Путин , Генпрокуратура РФ , Мемориал , МВД , радио "Свобода"
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