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В центре Москвы произошла стрельба 

Рамблер + ещё 5 57 минут назад
В центре Москвы произошла стрельба
Фото: РИА Новости
В кафе в центре Москвы произошла массовая драка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По словам представителя пресс-службы, когда полицейские прибыли на место драки, она уже закончилась.
«На номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако конфликта не обнаружили», — сказали в главке.
Изучив записи с видеокамер и показания очевидцев, полиция приняла решение задержать участников конфликта.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в кафе «Му-му» в центре Москвы произошла массовая драка с участием 20 человек, в ходе которой было применен травматический пистолет. По словам представителей полиции, информация о стрельбе не подтвердилась.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , МВД , РИА Новости , Москва
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