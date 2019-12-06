В центре Москвы произошла стрельба 

В кафе в центре Москвы произошла массовая драка, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
По словам представителя пресс-службы, когда полицейские прибыли на место драки, она уже закончилась.
«На номер 02 поступила информация о конфликте между гражданами в кафе на Таганской улице, наряды полиции прибыли на место происшествия, однако конфликта не обнаружили», — сказали в главке.
Изучив записи с видеокамер и показания очевидцев, полиция приняла решение задержать участников конфликта.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в кафе «Му-му» в центре Москвы произошла массовая драка с участием 20 человек, в ходе которой было применен травматический пистолет. По словам представителей полиции, информация о стрельбе не подтвердилась.