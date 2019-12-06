Фигуранта по делу о «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Фигуранта дела о пожаре в «Зимней вишне» выпустили из СИЗО

Обвиняемого по делу о пожаре в кемеровском ТРЦ "Зимняя вишня", начальника службы пожаротушения первого отряда противопожарной службы Андрея Бурсина выпустили из СИЗО , сообщает корреспондент РИА Новости.

Игорю Полозиненко, Ранее сообщалось, что Заводский суд Кемерово 17 октября изменил меру пресечения Сергею Генину Александру Никитину и Андрею Бурсину, изменив ее на более мягкую — в виде запрета определенных действий, так как по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев на время суда по ст. 255 УПК РФ допускается только по тяжким и особо тяжким статьям, под которые не подпадают действия этих фигурантов.

В ночь на 26 октября по решению суда из СИЗО вышли начальник караула пожарно-спасательной части №2 Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко и сотрудник той же компании — инженер противопожарной системы Александр Никитин.

Андрей Бурсин обвиняется в халатности (часть 3 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП, а также "не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара", из-за чего погибли люди.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, в большинстве из них — дети. В рамках уголовного дела арестованы 15 человек.