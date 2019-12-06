Депутат Госдумы стал жертвой кидал с Авито 

Член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Андрей Кузьмин стал жертвой мошенников в Сети.
Кузьмин разместил объявление о продаже фотоаппарата с объективом на сайте Avito.ru. Народный избранник намеревался выручить за технику 70 тысяч рублей.
Вскоре ему пришел отклик от покупателя «из Западной Африки», который попросил отправить ему фотоаппарат почтой и пообещал перечислить деньги на карту сразу после отправки.
На почте депутату пришлось доплатить еще 5 тысяч рублей за доставку.
Однако подтверждение об оплате так и не поступило, и Кузьмин отправился в полицию. По заявлению депутата проводится проверка.
По информации Life.ru, это не первый случай мошенничества, связанный с покупателем «из Западной Африки». Так, мошенник обещал перевести средства через PayPal, продавцу на почту в качестве подтверждения пришло фишинговое письмо от сервиса, которое также оказалось мошенническим.