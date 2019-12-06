Депутат Госдумы стал жертвой кидал с Авито

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Член Комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Андрей Кузьмин стал жертвой мошенников в Сети.

Кузьмин разместил объявление о продаже фотоаппарата с объективом на сайте Avito.ru. Народный избранник намеревался выручить за технику 70 тысяч рублей.

Вскоре ему пришел отклик от покупателя «из Западной Африки», который попросил отправить ему фотоаппарат почтой и пообещал перечислить деньги на карту сразу после отправки.

На почте депутату пришлось доплатить еще 5 тысяч рублей за доставку.

Однако подтверждение об оплате так и не поступило, и Кузьмин отправился в полицию. По заявлению депутата проводится проверка.