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ФБР возглавит расследование стрельбы на авиабазе во Флориде 

РИА Новости + ещё 46
ФБР возглавит расследование ЧП на авиабазе во Флориде
Фото: © РИА Новости / Алексей Агарышев
Федеральное бюро расследований США будет руководить расследованием на базе ВМС США "Пенсакола" во Флориде, сообщило отделение ведомства в Джексонвилле.
"Теперь ФБР является ведущим следственным органом. Мы направили ресурсы, в том числе оперативную группу по сбору доказательств, для осмотра места преступления, и мы сотрудничаем с прокуратурой и всеми нашими партнерами на местном и федеральном уровнях, а также на уровне штата", — говорится в сообщении ФБР, опубликованном в Twitter.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли четыре человека, включая стрелка. Еще семеро получили ранения. Детали происшествия правоохранительные органы пока не разглашают.
Губернатор штата Рон Десантис заявил, что стрелявший был военнослужащим ВВС Саудовской Аравии, который проходил обучение на базе.
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Теги:
Происшествия , В мире , Рон Десантис , ФБР , Генпрокуратура РФ , МВД , США
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