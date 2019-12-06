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Общество

Недовольная прической сына мать задавила парикмахера 

Рамблер 1 час назад
Недовольная прической сына мать задавила парикмахера
Фото: РИА Новости
Американская мама была недовольна новой стрижкой ее восьмилетнего сына и переехала его парикмахера на машине. Об этом сообщает The Sun.
28-летняя Руби Дельгадильо забрала сына из барбершопа, но затем вернулась и начала пинать дверь парикмахерской.
63-летний владелец барбершопа Брайан Мартин вышел, чтобы разобраться с девушкой. Она села в свое авто, наехала на Мартина и протаранила витрину парикмахерской.
В результате инцидента Мартин получил перелом ноги и перенес операцию. Деловой партнер Мартина, Дастин Соудерс, заявил, что женщина была постоянной клиенткой. Он отметил, что понятия не имеет, почему она могла так разозлиться.
Полиция объявила Дельгадильо в розыск.
Как сообщал «Рамблер», в Новой Москве недовольный стрижкой мужчина заколол шампуром парикмахера из Узбекистана.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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