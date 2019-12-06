Сообщение с угрозой взрыва поступило в ВС

Несколько сотен человек пришлось эвакуировать из здания Верховного суда РФ после анонимного телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Все посетители и сотрудники суда эвакуированы, — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ВС Павел Одинцов.
Издание уточняет, что в некоторых судах заявили, что в ряде случаев в письмах содержалась пометка, что угрозы будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев не вернёт долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX.
Ранее News.ru писал, что в московские суды и другие учреждения столицы на протяжении нескольких дней приходили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Источник в правоохранительных органах сообщил, что, предположительно, рассылка по электронной почте поступает с территории Украины. Злоумышленники требуют перевести им деньги в биткоинах за отказ от подрыва учреждений.