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Общество

Сообщение с угрозой взрыва поступило в Верховный суд России 

News.ru 1 час назад
Сообщение с угрозой взрыва поступило в ВС
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Несколько сотен человек пришлось эвакуировать из здания Верховного суда РФ после анонимного телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве.
Все посетители и сотрудники суда эвакуированы, — сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь ВС Павел Одинцов.
Издание уточняет, что в некоторых судах заявили, что в ряде случаев в письмах содержалась пометка, что угрозы будут приходить до тех пор, пока бизнесмен Константин Малофеев не вернёт долг в 120 биткоинов, украденных на бирже WEX.
Ранее News.ru писал, что в московские суды и другие учреждения столицы на протяжении нескольких дней приходили анонимные сообщения об угрозе взрыва. Источник в правоохранительных органах сообщил, что, предположительно, рассылка по электронной почте поступает с территории Украины. Злоумышленники требуют перевести им деньги в биткоинах за отказ от подрыва учреждений.
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Теги:
Происшествия , Константин Малофеев , Павел Одинцов , МВД , Интерфакс
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