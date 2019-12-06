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Общество

«Выродка никто не спасет»: Коллекторы угрожают россиянке 

Рамблер 1 час назад
«Выродка никто не спасет»: Коллекторы угрожают россиянке
Фото: ТАСС
Коллекторы угрожают жительнице Московской области из-за кредита, который она взяла на операцию внуку и не смогла вернуть. Об этом «Комсомольской правде» рассказала она сама.
Внук 44-летней Марины родился в сентябре 2018 года с врожденным пороком сердца и расщелиной неба. Врачи предупредили — чтобы ребенок мог есть и разговаривать нормально, расщелину неба надо устранить путем хирургического вмешательства. Стоимость операции — 180 тысяч рублей, не считая расходов на подготовку и реабилитацию.
На подготовку внука к госпитализации Марина взяла микрокредит в размере 15 тысяч рублей в организации «Росденьги», но с его возвратом у нее возникли трудности. Сначала в «Росденьгах» позволили женщине оттянуть выплату займа, однако вскоре ей стали звонить коллекторы — пообещали устроить ужасную, невыносимую жизнь.
Позже позвонил мужчина и сообщил, что долг Марины перекуплен, и через два часа она должна вернуть его ему. На объяснение, что это невозможно по причине отсутствия денег, мужчина отреагировал оскорблениями и угрозами, в том числе тем, что отнимет квартиру, а ее саму выбросит с пятого этажа.
В смс, которые он стал присылать позже, коллектор среди прочего назвал внука Марины выродком и пригрозил, что сделает с ним нечто, после чего ни один врач не сможет его спасти.
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Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Происшествия , Комсомольская правда , Московская область
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