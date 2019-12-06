Раскрыты подробности дела арестованного судна «Севастополь»

Арестованное в Сингапуре российское судно «Севастополь» имеет долги в 61 миллион рублей. Такое заявление сделал заместитель директора компании-судовладельца «Гудзон» Валерий Улискин, передает ТАСС.

Сообщается, что судно прибыло с грузом в Сингапур 26 февраля 2019 года, когда местная таможня решила досмотреть контейнеры. После этого она захотела связаться с владельцами груза, которые долго не выходили на связь.