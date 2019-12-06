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Мать заставила сына отмывать кровь убитого ею отца 

Рамблер 1 час назад
Мать заставила сына отмывать кровь убитого ею отца
Фото: Reuters
Дэвид Чаллен из английского графства Суррей рассказал, что ему пришлось отмывать кровь отца, убитого его матерью. Об этом сообщает Daily Star.
Салли Чаллен, которой сейчас 65 лет, была осуждена за убийство своего 61-летнего мужа Ричарда и приговорена к пожизненному заключению. Женщина, 20 раз ударившая мужа молотком, провела десять лет за решеткой и вышла на свободу. Ее адвокаты смогли доказать, что мужчина издевался над Чаллен на протяжении более 30 лет их отношений.
Ричард Чаллен установил тотальный контроль над женой, при этом изменяя ей, оскорбляя и издеваясь: к примеру, однажды вместо рождественского фото с семьей он устроил фотосессию с двумя обнаженными девушками возле Ferrari и разослал снимки всем знакомым и родственникам.
32-летний сын Салли Чаллен, Дэвид, рассказал, что ему пришлось убираться на месте преступления в их доме.
«После того, как это произошло, она не очень хорошо убралась. Кровь моего отца все еще была видна. Я должен был убрать это», — заявил мужчина.
Как сообщал «Рамблер», в ноябре этого года саратовскую пенсионерку приговорили к девяти годам тюрьмы за убийство сожителя. 60-летняя женщина разозлилась, что мужчина не смог прибить ручку входной двери. Она сама взяла молоток, прибила ручку, а затем трижды ударила сожителя по голове.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Ferrari
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