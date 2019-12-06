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Армия

Россияне нашли «озеро» из крови 

Lenta.ru + ещё 7 1 час назад
Россияне нашли «озеро» из крови
Фото: Стоп-кадр из видео
В Калачинском районе Омской области возле деревни Ковалево около скотомогильника обнаружили «озеро» из слитой крови. Видеозапись с ним опубликовал в Instagram местный житель. Он отметил, что на месте «запахи непередаваемые».
По словам автора ролика, окружность «водоема» составляет около 30-40 квадратных метров. Глубину не проверяли. В следующей публикации россиянин показал, что место засыпано землей.
В главном управлении ветеринарии Омской области заявили, что ответственность за это понесет предприятие, занимающееся убоем скота, передает «БК 55». Там добавили, что отходы утилизировали. Отмечается, что специалисты не обнаружили там возбудителей опасных инфекций.
Ранее сотрудники районной больницы в Свердловской области пожаловались, что в учреждении стирают одноразовые простыни из морга, после чего на них лежат пациенты в палатах. Они также рассказали, что в машине, в которой возят трупы, также доставляют обеды, завтраки и ужины.
Пресс-секретарь Минздрава Свердловской области рассказал, что информация не соответствует действительности и отметил, что простыни из морга нельзя постирать, так как они бумажные. Он также опроверг информацию о том, что на простынях из морга лежат пациенты.
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Теги:
Происшествия , Минздрав РФ , Калачинск , Омская Область
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