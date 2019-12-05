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Происшествия

Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей 

Вести.Ru 1 час назад
Пожар в Одессе: найдено тело второй погибшей
Фото: ТАСС
В Одессе под завалами сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса найдено тело погибшей женщины. Ее личность пока не установлена.
Таким образом, жертвами пожара стали два человека, еще 13 до сих пор числятся пропавшими без вести. Среди них есть студенты и преподаватели колледжа, а также сотрудники Института морской биологии НАН Украины, размещавшегося в том же здании.
Пожар в колледже произошел 3 декабря. Украинские правоохранители рассматривают две основные версии: возгорание из-за неисправности электропроводки и умышленный поджог. В городе объявлен двухдневный траур.
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Теги:
Происшествия , В мире , Пожары , Украина
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