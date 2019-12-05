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В деле о самоубийстве следователя из Сочи новый поворот 

Рамблер 41 минуту назад
В деле о самоубийстве следователя из Сочи новый поворот
Фото: vk.com/klochkovaa05
Начальника Следственного отдела Хостинского отдела полиции по городу Сочи Андрея Хвостова, под руководством которого работала покончившая с собой следователь Мария Клочкова, могут привлечь к уголовной ответственности за превышение полномочий и халатность. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Следствие предполагает, что Хвостов скрыл информацию об изнасиловании Клочковой коллегой, а также был в курсе намерений подчиненной покончить с собой, но не предпринял мер для предотвращения суицида.
Ранее издание «Московский комсомолец» опубликовало аудиозапись, на которой сестра Марии Клочковой рассказывает по телефону Хвостову о том, что ее сестра была изнасилована оперативником, и о намерениях покончить жизнь самоубийством.
В ответ руководитель Клочковой советует оставить все в тайне, при этом пообещав разобраться в ситуации и помочь с переводом подчиненной в другой отдел.
Как ранее сообщал «Рамблер», 23-летняя следователь Мария Клочкова покончила с собой после изнасилования и травли коллег. Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».
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Комментарии 25 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , Мария Клочкова , Андрей Хвостов , Сочи
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