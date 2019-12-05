В деле о самоубийстве следователя из Сочи новый поворот

Следствие предполагает, что Хвостов скрыл информацию об изнасиловании Клочковой коллегой, а также был в курсе намерений подчиненной покончить с собой, но не предпринял мер для предотвращения суицида.

Ранее издание «Московский комсомолец» опубликовало аудиозапись, на которой сестра Марии Клочковой рассказывает по телефону Хвостову о том, что ее сестра была изнасилована оперативником, и о намерениях покончить жизнь самоубийством.

В ответ руководитель Клочковой советует оставить все в тайне, при этом пообещав разобраться в ситуации и помочь с переводом подчиненной в другой отдел.

Как ранее сообщал «Рамблер», 23-летняя следователь Мария Клочкова покончила с собой после изнасилования и травли коллег. Возбуждено уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».