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Семилетний серфер столкнулся с акулой в США 

Мир24 + ещё 1 30 минут назад
Семилетний серфер столкнулся с акулой в США
Фото: ShaunMoore
У побережья американской Флориды семилетний серфер столкнулся с черноперой акулой. Отец снял инцидент на видео, сообщает Reuters.
На кадрах видно, что мальчик ловит волну и держит равновесие, затем на его лице появляется улыбка, а потом он мгновенно оказывается в воде. Его тренировку прервала хищница. Нередко такие морские обитатели нападают на людей.
По словам отца мальчика, акулу они встретили еще минут за 15 до момента, запечатленного на видео, но не придали этому значения. А после падения в воду мужчина и мальчик не сразу поняли, что произошло.
Поскольку акула не стала атаковать, то юный серфер тут же забрался на доску и продолжил тренировку.
Ранее сообщалось, что акула откусила израильскому дайверу ласту.
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Теги:
Происшествия , Reuters , США
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