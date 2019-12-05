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США объявили награду за поимку россиянина 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
США объявили награду за поимку россиянина
Фото: РИА Новости
Госдепартамент США объявил награду до 5 млн долларов за информацию, которая может способствовать в задержании гражданина России Максима Якубца, обвиняемого в кибермошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Ранее министерство финансов США сообщило о попадании в санкционный список США двух россиян — Максима Якубца и Игоря Турашева из-за обвинений в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.
По данным Вашингтона, Якубец и Турашев могут быть связаны с хакерской организацией Evil Corp, ущерб от действий которой в США оценивается в 100 млн долларов.
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Редактор:  Мария Королева
Теги:
Происшествия , США , Казначейство США , Госдеп США
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