США объявили награду за поимку россиянина

Госдепартамент США объявил награду до 5 млн долларов за информацию, которая может способствовать в задержании гражданина России Максима Якубца, обвиняемого в кибермошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Ранее министерство финансов США сообщило о попадании в санкционный список США двух россиян — Максима Якубца и Игоря Турашева из-за обвинений в мошенничестве с программным обеспечением для компьютеров. Согласно документу, санкции вводятся за вредоносную деятельность в киберсфере.

По данным Вашингтона, Якубец и Турашев могут быть связаны с хакерской организацией Evil Corp, ущерб от действий которой в США оценивается в 100 млн долларов.