Устроивший стрельбу по прохожим пермяк арестован

Расстрелявшего прохожих жителя Перми заключили под стражу на два месяца

Орджоникидзевский районный суд Перми арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по прохожим. Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, которым он владел незаконно. В результате одна женщина погибла, два человека получили ранения — прохожий мужчина и сотрудник Росгвардии , участвовавший в задержании преступника. "Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 4 февраля 2020 года", — сказала судья.

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