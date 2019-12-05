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Расстрелявшего прохожих жителя Перми заключили под стражу на два месяца 

ТАСС 2 часа назад
Устроивший стрельбу по прохожим пермяк арестован
Фото: ТАСС
Орджоникидзевский районный суд Перми арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по прохожим.
Утром 4 декабря в Орджоникидзевском районе Перми ранее судимый 50-летний местный житель открыл стрельбу из гладкоствольного ружья, которым он владел незаконно. В результате одна женщина погибла, два человека получили ранения — прохожий мужчина и сотрудник Росгвардии, участвовавший в задержании преступника.
"Избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 4 февраля 2020 года", — сказала судья.
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Теги:
Происшествия , Криминал , Росгвардия , Пермь
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