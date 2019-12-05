Капитан яхты занялся сексом на посту и устроил аварию

Австралийка Шейя Хэндли призналась в суде, что она распивала алкоголь и занималась сексом со шкипером яхты Crystal Blue Джереми Пигготтом, когда судно врезалось в другую лодку. Об этом сообщает Daily Star

Crystal Blue возвращалась из Брисбена, когда врезалась в другую пришвартованную яхту и навигационный маяк. Ущерб составил 140 тысяч долларов.

Суд установил, 46-летний Пигготт пытался вести лодку с помощью пульта дистанционного управления, когда занимался сексом с 26-летней Хэндли, которая была матросом на яхте. Он специально опустил мачту, чтобы камера видеонаблюдения их не поймала.

Пигготт получил штраф в четыре тысячи долларов, а Хэдли оштрафовали на тысячу долларов. Сначала девушку уволили из Crystal Blue Yacht Charters, но затем взяли обратно и повысили в должности.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Кирове групповой секс за рулем привел к тройной аварии. Двое молодых людей и девушка занимались сексом, когда автомобиль ехал на большой скорости. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на перекресток на красный свет и протаранила два других авто.