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Капитан яхты занялся сексом на посту и устроил аварию 

Рамблер 48 минут назад
Капитан яхты занялся сексом на посту и устроил аварию
Фото: РИА Новости
Австралийка Шейя Хэндли призналась в суде, что она распивала алкоголь и занималась сексом со шкипером яхты Crystal Blue Джереми Пигготтом, когда судно врезалось в другую лодку. Об этом сообщает Daily Star.
Crystal Blue возвращалась из Брисбена, когда врезалась в другую пришвартованную яхту и навигационный маяк. Ущерб составил 140 тысяч долларов.
Суд установил, 46-летний Пигготт пытался вести лодку с помощью пульта дистанционного управления, когда занимался сексом с 26-летней Хэндли, которая была матросом на яхте. Он специально опустил мачту, чтобы камера видеонаблюдения их не поймала.
Пигготт получил штраф в четыре тысячи долларов, а Хэдли оштрафовали на тысячу долларов. Сначала девушку уволили из Crystal Blue Yacht Charters, но затем взяли обратно и повысили в должности.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Кирове групповой секс за рулем привел к тройной аварии. Двое молодых людей и девушка занимались сексом, когда автомобиль ехал на большой скорости. Водитель не справился с управлением, машина вылетела на перекресток на красный свет и протаранила два других авто.
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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