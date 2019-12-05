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Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла 

Lenta.ru 1 час назад
Беременная женщина отбила своего пса у огромного орла
Фото: из личного архива
Жительница английского графства Эссекс отбила своего пса у огромного орла. Об этом сообщает Daily Mirror.
36-летняя Марика Смит (Marika Smith), находившаяся на пятом месяце беременности, гуляла со своим псом, помесью мопса и джек рассел терьера по кличке Тайни, когда на него напал огромный орел. Британка рассказала, что птица налетела на собаку, вцепилась в нее когтями и несколько раз клюнула.
Смит ударила орла несколько раз, выхватила пса из ее когтей и запрыгнула в проезжавшую рядом машину. «Если бы мы не успели сесть в машину, птица определенно продолжала бы нас атаковать», — призналась Смит.
Тайни отделался легким порезом у глаза и уже идет на поправку. Женщина считает, что это был не дикий орел, так как заметила на его лапе кожаный ремешок с синей биркой. Согласно одной из версий, это мог быть улетевший из клетки в графстве Суффолк три года назад беркут по кличке Стэн.
В ноябре сообщалось о нападении лебедя на пса в одном из парков Китая. Собаке с трудом удалось уплыть от птицы, пытавшейся утопить ее.
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Теги:
Происшествия , В мире , Европа , Эссекс
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