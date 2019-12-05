Врач рвал пациентам зубы без их ведома и поплатился

Стоматолог рвал пациентам зубы без их ведома и пошел под суд

Стоматолог из американского города Анкоридж, штат Аляска, злоупотреблял наркозом и удалял пациентам зубы без их согласия. Об этом сообщает издание Anchorage Daily News.

В 2015 году дантист Сет Лукхарт (Seth Lookhart) и его офис-менеджер Шона Крэнфорд (Shauna Cranford) начали работать в клинике Alaska Dental Arts. В 2016 году мужчина выкупил бизнес и изменил название на Clear Creek Dental.

Согласно показаниям пациентов, мужчина и его помощница злоупотребляли внутривенным наркозом и вводили его пациентам без необходимого обоснования ради повышения страховых выплат и счетов. Бывшая сотрудница клиники Рейчел Майнер (Rachel Miner) рассказала, что Лукхарт и Крэнфорд давали ей указания предлагать внутривенный наркоз каждому пациенту. Для обратившихся по страховке клиентов наркоз был бесплатен, а тем, кто лечился платно, приходилось платить по 500 долларов (около 32 тысяч рублей).

За 2016 год Лукхарт и Крэнфорд выставили счета за внутривенный наркоз на два миллиона долларов (127,7 миллиона рублей).

В апреле 2017 года дантисту и его ассистентке были предъявлены обвинения, а в июне Совет дантистов Аляски отобрал у Лукхарта лицензии на зубоврачебную практику и проведение наркоза. 12 ноября 2019 года судья Майкл Волвертон (Michael Wolverton) начал рассмотрение дела Лукхарта в Верховном суде.

Во вторник, 3 декабря, пациенты Лукхарта свидетельствовали в суде против дантиста. Один из них, Джозеф Смит (Joseph Smith), рассказал, что врач удалил ему четыре зуба без его разрешения и ведома. Более того, зубные протезы Смита были изготовлены так плохо, что он не мог говорить, есть и даже нормально дышать, когда носил их.

Другой пациент, Николас Сейферт (Nicholas Seifert) заявил, что Лукхарт растягивал на несколько дней процедуры, которые можно было выполнить за один прием.

В суде продемонстрировали видео, где Лукхарт вырывает пациенту зуб, стоя на ховерборде.

Крэнфорд, которая не является стоматологом, также удаляла зуб находившемуся под наркозом пациенту. Ей предъявлено 40 обвинений.