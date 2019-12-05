Милиционер-душегуб признался в еще одном убийстве

Бывший сотрудник милиции Санкт-Петербурга Олег Тен, отбывающий пожизненное наказание, признался в убийстве девушки которое он совершил в 2004 году, сообщает Lenta.ru . Ранее Душегуб был осуждён за расправу над двумя молодыми россиянками, совершенную годом позже.

России О признании Тена СМИ рассказал официальный представитель Следственного управления Следственного комитета Сергей Капитонов . По его словам, осуждённый бывший милиционер заявил, что в 2004 году с особой жестокостью убил севшую у нему в автомобиль 18-летнюю девушку. Преступление было совершено в Санкт-Петербурге недалёко от частных домов на улице Софьи Ковалевской. Тогда убийцу петербурженки не нашли. Тен признался в преступлении спустя 15 лет.

Экс-правоохранитель отбывает пожизненное наказание за два убийства, совершенные в 2005 году. 21 июля он, проиграв зарплату в игровых автоматах, решил ограбить случайную прохожую. Он дождался, пока первая попавшаяся ему незнакомка зайдёт в подъезд, затем напал на неё. Встретив отчаянное сопротивление, Тен несколько раз ударил потерпевшую ножом, забрал вещи и деньги и скрылся. Спустя несколько месяцев 11 декабря, занимаясь частным извозом, он в салоне собственного автомобиля напал на девушку, которую решил подвезти. Бывший милиционер нанёс жертве около 30 ударов ножом, тело выбросил на обочину.

В 2007 году Олег Тен был приговорён к пожизненному заключению в колонии в Ямло-Ненецком автономном округе.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в городе Стрежевой Томской области был задержан 60-летний мужчина. Его подозревают в серии изнасилований женщин и детей в 2004-2017 годах. Ему было предъявлено обвинение по соответствующим статьям уголовного кодекса. На данный момент в деле пять эпизодов, однако следствие не исключает, что их может стать больше.