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В мире

Британка организовала смертельную дуэль для своих поклонников 

Рамблер 1 час назад
Женщина организовала дуэль для поклонников
Фото: Reuters
Разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль, чтобы выяснить, кто из двух ее поклонников достоин ее руки. Об этом сообщает Daily Mail.
35-летняя Аста Юскаускиене, работающая сиделкой, развелась с 42-летним Гедруисом Юскаускасом и начала встречаться с 25-летним Мантасом Кведарасом, экс-заключенным литовской тюрьмы.
Юскаускас хотел вернуть жену, поддерживал с ней сексуальную связь и согласился на предложенную ею дуэль. По версии следствия, женщина знала, что Кведарас планирует причинить серьезный вред ее бывшему мужу, она поощряла любовника и помогала ему.
Следователи пришли к выводу, что Юскаускиене манипулировала обоими мужчинами и сыграла центральную роль в организации дуэли. Когда мужчины встретились, Кведарас напал на Юскаускаса с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений в тело и шею. Позже он скончался в больнице.
Юскаускиене укрывала Кведараса в своем доме после убийства, она выборочно удалила сообщения со своего телефона и неоднократно лгала на допросах. Суд над любовниками продолжается.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Могилеве двое нетрезвых мужчин устроили дуэль, вооружившись рожком для обуви и декоративной тростью со встроенным клинком. Один из дуэлянтов нанес сопернику тяжелые ранения и стал фигурантом уголовного дела.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
Комментарии 12 
Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия
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