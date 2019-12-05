Женщина организовала дуэль для поклонников

Британка организовала смертельную дуэль для своих поклонников

Разведенная мать троих детей из английского Дартфорда организовала смертельную дуэль, чтобы выяснить, кто из двух ее поклонников достоин ее руки. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Аста Юскаускиене, работающая сиделкой, развелась с 42-летним Гедруисом Юскаускасом и начала встречаться с 25-летним Мантасом Кведарасом, экс-заключенным литовской тюрьмы.

Юскаускас хотел вернуть жену, поддерживал с ней сексуальную связь и согласился на предложенную ею дуэль. По версии следствия, женщина знала, что Кведарас планирует причинить серьезный вред ее бывшему мужу, она поощряла любовника и помогала ему.

Следователи пришли к выводу, что Юскаускиене манипулировала обоими мужчинами и сыграла центральную роль в организации дуэли. Когда мужчины встретились, Кведарас напал на Юскаускаса с ножом. Последнего нашли истекающим кровью после 35 ножевых ранений в тело и шею. Позже он скончался в больнице.

Юскаускиене укрывала Кведараса в своем доме после убийства, она выборочно удалила сообщения со своего телефона и неоднократно лгала на допросах. Суд над любовниками продолжается.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Могилеве двое нетрезвых мужчин устроили дуэль, вооружившись рожком для обуви и декоративной тростью со встроенным клинком. Один из дуэлянтов нанес сопернику тяжелые ранения и стал фигурантом уголовного дела.