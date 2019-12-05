Женщину арестовали за домогательства к мужчинам в поезде

Британку арестовали за сексуальное посягательство на двух мужчин в поезде, следовавшем от лондонского вокзала Фенчерт-стрит до города Пити в графстве Эссекс . Об этом сообщает Mirror

По данным издания, 24-летняя женщина подходила к пассажирам и требовала «взять ее», а также оскорбляла и пыталась бить людей.

В британской транспортной полиции заявили, что пассажирке вменяют два случая сексуальных посягательств и четыре «обычных» нападения. Очевидцы заявили, что пассажирка нападала на людей, которые пытались ее успокоить.

«Она дважды ударила меня по лицу и схватила охранника», — рассказал один из пассажиров.

По словам очевидцев, женщина была пьяна.

Как сообщал «Рамблер», в Татарстане две девушки изнасиловали 19-летнего студента из-за сломанного iPhone. Две подруги, 22 и 32 лет, пригласили студента домой под предлогом починки телефона, затем обвинили его самого в поломке и совершили над ним насильственные действия сексуального характера, сняв все на видео. После этого девушки требовали от студента три тысячи рублей, угрожая публикацией ролика.