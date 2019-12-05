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Женщину арестовали за домогательства к мужчинам в поезде 

Рамблер 1 час назад
Женщину арестовали за домогательства к мужчинам в поезде
Фото: Reuters
Британку арестовали за сексуальное посягательство на двух мужчин в поезде, следовавшем от лондонского вокзала Фенчерт-стрит до города Пити в графстве Эссекс. Об этом сообщает Mirror.
По данным издания, 24-летняя женщина подходила к пассажирам и требовала «взять ее», а также оскорбляла и пыталась бить людей.
В британской транспортной полиции заявили, что пассажирке вменяют два случая сексуальных посягательств и четыре «обычных» нападения. Очевидцы заявили, что пассажирка нападала на людей, которые пытались ее успокоить.
«Она дважды ударила меня по лицу и схватила охранника», — рассказал один из пассажиров.
По словам очевидцев, женщина была пьяна.
Как сообщал «Рамблер», в Татарстане две девушки изнасиловали 19-летнего студента из-за сломанного iPhone. Две подруги, 22 и 32 лет, пригласили студента домой под предлогом починки телефона, затем обвинили его самого в поломке и совершили над ним насильственные действия сексуального характера, сняв все на видео. После этого девушки требовали от студента три тысячи рублей, угрожая публикацией ролика.
Видео дня. Как женщины цинично зарабатывают на своих детях
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Редактор:  Мария Иванова
Теги:
Происшествия , Эссекс
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